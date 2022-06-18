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Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Güncel
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Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı Adana'da YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı.

Koştular, depar attılar ama yine de sınava geç kaldılar

YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı

ADANA - Adana'da YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı.

Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar ve velileri okul bahçelerini doldurdu. Adaylar ve veliler sınav saatinin gelmesini beklerken, adayların saat 10.00'a kadar salona girmeyip ders çalıştıkları görüldü.

Ayrıca bütün adaylar polisler tarafından salona alınmadan önce dedektör ile arandı.

Saat 09.55'den sonra merkez Seyhan ilçesine bağlı Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi ve Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler sınav saatinden hemen önce okula girebilmek için adeta depar attı.

Saat 10.00'da gelen bir öğrenci ise koşmasına rağmen ilk başta okula alınmadı daha sonra görevliler tarafından çağırılarak sınava alındı.

Saat 10.02'de Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne gelen Fatma Faik isimli öğrenci ise okula giremedi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Faik, "Okulun yerini bulamadığım için geç kaldım. Açık öğretimde okuyorum aslında kendimi denemek için gelmiştim" dedi.

Tyt sınavı 13.00'da sona erecek.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

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