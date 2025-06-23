Köstebek Toprağı Eşeliyor, Gözlerden Kayboluyor
Diyarbakır'da bir tarlada cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, toprağı eşeledikten sonra içine girerek kayboldu. Bu ilginç anlar kaydedildi.
Toprağı eşeleyip ortadan kayboldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir tarlada cep telefonu kamerasına yakalanan köstebek, toprağı eşeledikten sonra içine girip kayboldu.
Toprağı eşeleyen köstebek, bir süre kazı işlemine devam ettikten sonra içine girip gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel