Köstebek Tabancasıyla Kendini Vuran Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesine köstebek tabancası kurmaya çalışan 29 yaşındaki Hasan G, kazara kendini vurarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesine köstebek tabancası kurmaya çalışırken kazara kendini vuran kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
Tuzla Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hasan G'nin, evinin bahçesine kurmaya çalıştığı köstebek tabancası kazara ateş aldı.
Karnından yaralanan Hasan G, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel