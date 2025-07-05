Köstebek Tabancasının Patlamasıyla Yaralanan Tarla Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan 70 yaşındaki E.K., köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde tarlasını zarar veren kemirgenlerden korumak için tuzak hazırlayan kişi, köstebek tabancasının elinde patlaması sonucu yaralandı.

Gökçesu beldesi Turan köyünde yaşayan E.K. (70), tarlasındaki köstebekleri avlamak için tuzak hazırladığı esnada kullandığı köstebek tabancası elindeyken patladı.

Patlama nedeniyle yaralanan E.K, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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