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Köstebek Tabancası Patlaması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, köstebek tabancasının yanlışlıkla patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, köstebek tabancasının yanlışlıkla patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.'nin otomobilin arka koltuğunda dolu olarak bıraktığı köstebek tabancası Y.G.'nin kurcalaması sonucu yanlışlıkla patladı. Patlamanın etkisiyle saçmalar yoldan geçen N.K. ve İ.G.'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sungurlu Fatih Çorum Güncel Haberler

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