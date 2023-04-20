Kosta Rika'da son dönemde artan cinayetlere karşı daha fazla polis sokaklara inecek

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, uzun süredir bölgesinde istikrarla anılan ülkede günlük hayatı sarsan rekor sayıda cinayetle mücadele etmek için sokaklara daha fazla polis konuşlandırma taahhüdünde bulundu.

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, uzun süredir bölgesinde istikrarla anılan ülkede günlük hayatı sarsan rekor sayıda cinayetle mücadele etmek için sokaklara daha fazla polis konuşlandırma taahhüdünde bulundu.

Kongre'nin önündeki meydanda konuşma yapan Chaves, çok sayıda azılı suçlunun serbestçe dolaşmasına izin verildiğini söyledi.

Şiddet içerikli suçlardan tutuklanan her 22 kişiden sadece birinin hapse girdiğinden şikayet eden Chaves, mahkemelerin, sabıkası olsa dahi zanlıları kefaletle salıverdiğini dile getirdi.

Chaves, cinayetlerle mücadele etmek için yasalarda değişiklik talep ederek uyuşturucu çetesi mensuplarının işledikleri cinayetlerde reşit olmasalar da yetişkin olarak yargılanmaları gerektiğini savundu.

Silah alımı üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak ve organize suç örgütlerinin tasfiyesi için hükümetten şüphelilerin iletişim ağlarını dinleme kapasitesini geliştirmesini isteyen Chaves, ulusal polis teşkilatını sokaklara daha fazla personel konuşlandıracak şekilde yeniden yapılandıracağını söyledi.

Geçen yıl 657 cinayet işlendi

Ülkede geçen yıl çoğu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili 657 cinayet işlendi.

Kolombiyalı ve Meksikalı uyuşturucu kartelleri geçmişte uyuşturucularını Kosta Rika üzerinden taşıyordu ancak son yıllarda Kosta Rikalı çetelerin uyuşturucu ticaretinde öne çıkmasıyla ülke geçit olmaktan çıktı ve uyuşturucunun ABD ve Avrupa'ya sevki konusunda önemli bir merkeze dönüştü.

Uzmanlara göre, son yıllarda yerel çetelerin de iş dünyasına girmesi ve bölgesel anlaşmazlıkları şiddeti daha fazla körükledi.