San Jose'de 15 Temmuz Anma Töreni

Kosta Rika'nın başkenti San Hose'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen törende, şehitler anıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye'nin San Hose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, "Bugün burada, ülkemizden binlerce kilometre uzakta, milletimizin bu büyük demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri imanla ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve tüm mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, hain darbe girişimi karşısında gösterilen ve "dünyayı hayran bırakan kahramanlığın" bütün dünyaya, Türk milletinin, "bağımsızlığı ve geleceği tehlikede olduğunda" nasıl hareket ettiğini gösterdiğini belirterek, "O gece yazılan destan, Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yanına altın harflerle yazılmıştır." dedi.

O gece, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) masum insanları ve "gerçek vatanseverleri" hedef aldığını hatırlatan Kaya, "Üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen hala, o gece darbecilerin kendi milletine karşı gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak kelimeler dahi bulunamamaktadır." diye konuştu.

Büyükelçi Kaya, 15 Temmuz'da yaşananları "Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en kanlı terör eylemi" şeklinde tanımlayarak, "Bu hainler, yüce devletimizin demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanına (Recep Tayyip Erdoğan) suikast girişiminde bulunacak cüreti bile göstermişler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek rütbesini taşıyan komutanını, ordu komutanlarını alıkoyup, darbe girişimine destek vermeyen silah arkadaşlarını katletmişlerdir." sözlerini sarf etti.

Her siyasi görüşten vatandaşın "demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmak için" o gece sokaklara çıktığının altını çizen Kaya, Türkiye'nin "yurt içinde ve yurt dışında habis bir ur gibi kök salmış bu terör örgütüyle" mücadeleye "kararlıkla devam ettiğini" belirtti.

Kaya, FETÖ'nün yurt dışında "yaygın bir yapılanmaya sahip" olduğunu, bu yüzden bütün ülkelerin "teyakkuz halinde" olması gerektiğini vurgulayarak, "Yabancı muhataplarımızın ve dünya kamuoyunun FETÖ'den neşet eden tehdidin boyutunu yeterince kavrayabilmesi önemlidir." görüşünü paylaştı.

FETÖ'ye karşı dünya kamuoyunun farkındalığının artmasının "bu yapının yurt dışındaki unsurlarına karşı yabancı ülke makamları tarafından gerekli idari ve adli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırdığını" kaydeden Kaya, "FETÖ'ye karşı farkındalığın artırılmasında bizlere özellikle sorumluluk düşmektedir. Tüm yabancı dostlarımıza 15 Temmuz'u ve hain terör örgütünü anlatmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Naciye Gökçen Kaya, "Birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklalimize, demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır." ifadesine yer verdi.

Törene, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.