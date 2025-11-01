Haberler

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: 'Türkiye benim ikinci vatanım.'

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: 'Türkiye benim ikinci vatanım.'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, Türk heyetiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi ikinci vatanı olarak tanımladı. Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Türk iş kadınlarıyla ortak projeler için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

SON Orta Amerika ülkesi Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, "Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya başkanlığındaki Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, başkent San Hose'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kosta Rika lideri Chaves'in eşi Signe Zeikate tarafından kabul edildi.

Zeikate, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen özel programda, Türkiye'nin farklı sektörlerinden önde gelen iş kadınlarıyla yakından ilgilendi.

Türk iş kadınlarını Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeikate, kadın liderliği, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitliği temel alan ortak projelerde birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kaya'nın girişimiyle gerçekleştirilen buluşma, Türkiye ile Kosta Rika arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki dostane bağların geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Chaves, Türk heyetiyle buluştu

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türk heyetiyle bir araya geldi.

Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türk halkının karakterini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türk heyetiyle "sıcak" ve "samimi" bir sohbet gerçekleştiren Chavez, Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

Türk insanıyla ilgili övgü dolu sözler ifade eden Chavez, "Türk insanı dürüst, güvenilir ve sözüne sadık. Bir Türk bir şeye söz verdiyse, onu mutlaka yerine getirir. Bu yönüyle Türk halkını her zaman takdir ediyorum." açıklamasını yaptı.

Chavez, Türkiye ile dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Kaya da konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Atatürk'ün Türk kadınlarına kazandırdığı vizyonun bir yansıması olarak, ülkemizin güçlü kadınlarını Kosta Rika'da bir araya getirmekten onur duyuyorum. Türk kadını her coğrafyada cesareti, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir." diye konuştu.

Heyette yer alan Türk iş kadınları

Kaya, Kosta Rika'daki diplomatik temaslara katılan Türk heyetinin Şahika Yörükoğlu, Işın Yılmaz, Elif Ülger Yalçın, Deniz Celep, Aslı Odabaşı, Ayhan Seyfeli, Feray Saraçoğlu, Nesrin Ricketts, Hatice Nur Uzgenç ve Funda Sağlam'dan oluştuğunu bildirdi.

Program, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki diplomatik görünürlüğünü ve kadın girişimciliği temelli ekonomik ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu

Skandalın ardından bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü

Atamalar yapıldı! Çok sayıda kente yeni milli eğitim müdürü
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon onayladı, gözler Trump'ta
Eylem planı resmen açıklandı! İşte yasa dışı bahisi önlemek için atılacak adımlar

Yasa dışı bahis için harekete geçtiler! İşte hazırlanan eylem planı
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.