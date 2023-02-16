Kosovalıların Türkiye'deki deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Kosova, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgesine insani yardımlar göndermeye devam ediyor.

Kosova, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'deki deprem bölgesine insani yardımlar göndermeye devam ediyor.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Behgjet Pacolli'nin aynı adlı vakfı tarafından Balkan Yetimleri Derneği işbirliğinde depremzede çocuklara yönelik hazırlanan yardımlar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın katılımıyla Kosova'da görevli Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'na teslim edildi.

Büyükelçi Angılı ile görüşmesinin ardından konuşan Pacolli, acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Pacolli, "Türk milletinin yanında olduğumuzun, bu acıyı manevi olarak burada da hissettiğimizin ve bu kadarla durmayacağımızın garantisini büyükelçiye verdim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Angılı da Kosova halkının yaptığı yardımlara yönelik minnettarlığını dile getirdi.

Emek veren herkese teşekkür eden Angılı, "Bu zor zamanda buraya kadar gelmeleri, bizimle dayanışma içinde olmaları, şu an çok ihtiyaç duyulan battaniye, bebek bezi gibi malzemeleri göndermeleri bizim için çok değerli." dedi.

Balkan Yetimleri Derneği Başkanı Halil Kastrati ise yardımların genelde çocuklara yönelik olduğunu, 6 bin battaniye, 360 binin üzerinde çocuk bezi ve çok sayıda ayakkabı ile kıyafeti kapsadığını kaydetti.

"Festival düzenlememiz uygun olmayacaktı"

Kosova'nın tek Türk belediyesi olarak bilinen, yaklaşık 5 bin nüfuslu Mamuşa'da halk Türkiye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderebilmek için seferber oldu.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türkiye'de yaşanan depremin ardından Mamuşa halkının organize olarak yaklaşık 90 bin avro ile çeşitli malzemeleri deprem bölgesine gönderdiğini söyledi.

Belediye Meclisinde bugün oy birliğiyle alınan yardım kararıyla ilgili açıklama yayımlayan Krasniç, şu ifadeleri kullandı:

"Mamuşa Belediyesi olarak bu yıl düzenlenmesi planlanan Domates Festivali'ne tarımcılarımızı desteklemek amacıyla 60 bin avro bütçe tahsis etmiştik. Anavatanımız asrın felaketini yaşarken bizim festival düzenlememiz uygun olmayacaktı. Bizler de yönetim olarak festivale ayrılan bütçenin tamamının depremden etkilenen kardeşlerimiz için bağışlanmasını uygun gördük."

Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa gibi belediyelerinde geçen hafta sivil toplum kuruluşları düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla yardımlarını Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmak için çalışmalar yürütmüş, toplanan para ve malzemeler deprem bölgesine gönderilmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.