Kosovalı Sırplar, EULEX'i Protesto Etti

Kosovalı Sırplara ait "Sırp Demokrasisi" siyasi partisinin temsilcileri, ülkenin başkenti Priştine'de Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nu (EULEX) protesto etti.

EULEX'in Priştine'de bir etkinliğinin yapıldığı otelin önünde toplanan temsilciler, attıkları sloganlarla ve çaldıkları düdüklerle EULEX'i "görevini düzgün şekilde" yerine getirmeye çağırdı.

Temsilciler, "uygunsuz ve yasadışı" olarak nitelendirdikleri "etnik semboller" barındıran içerikleri sosyal medyada paylaşan Kosova polis mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı bir pankart taşıdı.

Sırp Demokrasisi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Stefan Veljkovic, AA muhabirine, Kosova yasalarına göre polis memurlarının görev başındayken din, siyasi eğilim, cinsel yönelim veya etnik ayrımlara ilişkin işaret veya semboller kullanmamaları kuralını hatırlattı.

EULEX'in görevini yapması gerektiğini aksi takdirde misyonun anlamını yitireceğini belirten Veljkovic, "Kosova makamlarının tepki vermesini bekliyoruz çünkü burada Kosova polis memurlarının kendilerini Kosova polisi olarak değil Arnavut polisi olarak ilan ettiği en az 30 ila 40 vaka var. Kosova polisi tarafsız olmalı ancak onların taraflı olduklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yarım saat kadar süren ve Kosova polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto, olaysız sona erdi.