Kosovalı Öğrenciler Kültür Tanıtım Programı Düzenledi

Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince ülke tanıtımı programı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik Merkezindeki etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Ediz Soytari, Kosovalı öğrencileri temsil ettiklerini ve kültürlerini Edirne'de de yaşattıklarını söyledi.

Kosova bağımsızlık süreci sinevizyonunun izlendiği etkinlikte, Kosova'ya ait kıyafetler sergilendi ve yöresel yemekler ikram edildi.

Programa Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Kosovalı öğrenciler katıldı.

TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerine ödül

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması'nda projeleriyle mansiyon ödülü aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yarışmadan ödül alan öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri kutlayan Hatipler, ödülün fakültenin güz döneminde aldığı ikinci ödül olduğunu kaydetti.

Ziyarette Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan ve Mimarlık Fakültesi yarışma komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Aydın da yer aldı.

TÜ Çevre Dostu Kampüsler sıralamasında 255. oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uluslararası Çevre Dostu Kampüsler sıralamasında 1000 üniversite arasında 255. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'den Yeşil Üniversite Endeksi'nde (Green Metric) ilk 100'de 6, ilk 1000'de 93 üniversite yer alırken, Trakya Üniversitesinin 255. sırada yer aldığı belirtildi.

THE'nın İklim Eylem Endeksi'nde 1, Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 2 üniversitenin ilk 100'e girmeyi başardığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu sonucun sevindirici olduğunu belirterek, "Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek ve üniversitelerimizin daha yeşil, daha verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de geçmişte girilen sıfır atık verilerine göre uluslararası bir değerlendirmede ilk 1000 üniversite arasında 255. olmanın sevindirici olduğunu ve çevre dostu çıtayı çok daha yukarılara taşıma gayreti içinde olacaklarını kaydetti.