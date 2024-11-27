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Kosovalı Öğrenciler için Tanıtım Programı Düzenlendi

Kosovalı Öğrenciler için Tanıtım Programı Düzenlendi
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Trakya Üniversitesinde okuyan Kosovalı öğrenciler için düzenlenen tanıtım programında, derneğin faaliyetleri ve Balkan kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı. Dernek başkanı Ediz Soytari, öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda yardımlaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Trakya Üniversitesinde okuyan Kosovalı öğrencilere yönelik tanıtım programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ediz Soytari, yaptığı açıklamada öğrencilerin Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiğini belirtti.

Edirne'de Balkan kültürünü tanıtılmasına katkı sağladıklarını ifade eden Soytari, şunları kaydetti:

"Derneğimiz akademik, sosyal, kültürel ve etkileşim faaliyetleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akademik dönemin başlamasıyla düzenlediğimiz tanıtım programında derneğin çalışma alanı ve faaliyetleri tanıtıldı.

Kosovalı öğrencilerin bütünleşmesi, eğitim süreçlerine akademik, sosyal, kültürel alanlarda yardımlaşarak katkı sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşların iş birliğiyle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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