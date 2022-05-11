Kosovalı heyetten Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret - Haberler

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Kosovalı heyetten Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

Bültenler - Güncel
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Kosovalı heyetten Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Kosova Belediye Başkanları ve uzmanlardan oluşan Kosova Belediyeler Birliği heyetini makamında ağırladı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Samimi bir havada geçen görüşmede ziyaretçiler, Bağcılar Belediyesi'nin atık yönetimi başta olmak üzere yapılan uygulamalar ve çalışmalar konusunda bilgi edindi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği organizasyon kapsamında İstanbul'da bulunan Kosova Belediyeler Birliği, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, aralarında belediye başkanları ve uzman isimlerin de bulunduğu heyeti makamında konuk etti. İkili görüşmenin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Atık yönetimi ve enerji tasarrufu hakkında bilgi verildi

Belediye görevlileri, yaptığı sunumda atık yönetimi, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konusu başta olmak üzere yerel yönetimlere örnek proje ve uygulamalarını anlattı. Paylaşımları dinleyen ve başarılı bulan heyet, kendilerine gösterilen misafirperverliğinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti. Heyeti ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Özdemir, "Güzel ve yararlı bir görüşme oldu. Hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İstemeleri durumunda kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapabileceğimizi ifade ettik" dedi. Başkanla görüşmenin ardından heyet, Bağcılar Belediyesi'ne bağlı Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti.

Bültenler / Güncel

Bağcılar Belediyesi, Abdullah Özdemir, Bağcılar, Kosova, Güncel, Haberler

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