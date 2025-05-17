Kosovalı Dağcı Uta İbrahimi, Dünyanın 14 Zirvesine Tırmanmayı Başardı

Kosovalı Dağcı Uta İbrahimi, Dünyanın 14 Zirvesine Tırmanmayı Başardı
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Kosovalı dağcı Uta İbrahimi, dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanma projesini tamamlayarak Balkan ülkeleri arasında bunu başaran ilk kişi oldu. 9 yıllık zorlu bir sürecin ardından elde ettiği bu başarı, genç nesillere ilham veriyor.

Kosovalı dağcı Uta İbrahimi, dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanma projesini başarıyla tamamlayarak Balkan ülkeleri arasından bunu başaran ilk kişi oldu.

Kadın dağcı İbrahimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 10 Mayıs'ta dünyanın en yüksek üçüncü zirvesi Kangchenjunga'ya tırmandığını duyurdu.

İbrahimi, "2017 yılında başlattığım, o zamanlar sadece bir hayal olan, dünyanın 14 en yüksek zirvesine tırmanma projesini, 9 yıl sonra, bir ömür gibi geçen sürenin ardından gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

Dünyanın en yüksek 14 zirvesine "büyük fedakarlıklar, emek, gözyaşı, sevinç, hüzün, sayısız zorluk ve sonsuz sevgiyle" tırmanmayı başardığını kaydeden İbrahimi, "Bu başarıyla, Balkan ülkelerinden bu zirveleri tamamlayan ilk kişi oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbrahimi'yi başarısından dolayı kutladı.

Çeku, İbrahimi'nin Balkanlar'dan dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanan ilk dağcı olduğunu vurgulayarak, "Onu dünyanın en büyük dağcılarından biri yapan tarihi ve ilham verici bir başarı. Onun gücü, cesareti ve özverisi herkese, özellikle de genç nesillere ve büyük hayalleri olan kızlara örnektir. Tebrikler Uta, Kosova'nın gururu." yorumunda bulundu.

Dağcılığın en zorlu meydan okuması: 14 zirve

Dünyada deniz seviyesinden 8 bin metre yüksekte 14 zirve bulunuyor. Bunlar, Çin ile Nepal arasındaki Himalayalar ve Çin ile Pakistan arasındaki Karakurum Dağları üzerinde yer alıyor.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'in (8 bin 848 metre) yanı sıra K2 (8 bin 611 metre), Kangchenjunga (8 bin 586 metre), Lhotse (8 bin 516 metre), Makalu (8 bin 485 metre), Cho Oyu (8 bin 188 metre), Dhaulagiri (8 bin 167 metre), Manaslu (8 bin 163 metre), Nanga Parbat (8 bin 126 metre), Annapurna (8 bin 91 metre), Gasherbrum 1 (8 bin 80 metre), Broad Peak (8 bin 51 metre), Gasherbrum 2 (8 bin 35 metre) ve Shishapangma (8 bin 27 metre) zirveleri, "8 binlikler" olarak da adlandırılıyor.

Dağcılığın en zorlu meydan okuması kabul edilen zirvelerin hepsine tırmanabilen az sayıda yüksek irtifa dağcısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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