Kosova ve Kuzey Makedonya'dan Ortak Sınır Kapısı Protokolü

Balkan ülkeleri Kosova ile Kuzey Makedonya arasındaki 2 sınır kapısında 1 Ocak 2025'ten itibaren ortak sınır kapısı uygulanmasını sağlayacak protokol imzalandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Kosova ile Kuzey Makedonya hükümetleri ortak kabine toplantısı düzenledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Hristijan Mickoski'yi resmi törenle karşıladı. Karşılama ardından aile fotoğrafı çekildi.

Liderlerin ikili görüşmesi ve ortak kabine toplantısı sonrasında iki ülke arasındaki Hani i Elezit-Bllace ile Gllobocice-Jazhince sınır kapılarında, 1 Ocak 2025'ten itibaren ortak sınır kapısı uygulanmasını sağlayacak protokol ile enerji ve eğitim alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Başbakan Kurti, mevkidaşı Mickoski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, anlaşmanın iki ülke vatandaşlarının sınır geçişlerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki sınırın güvenliğini de arttıracağını kaydeden Kurti, "Polis memurları aynı binada çalışarak sınır geçişlerini kolaylaştıracak ve böylece bekleme süresi kısalarak vatandaşların dolaşımı kolaylaşacak." diye konuştu.

Başbakan Mickoski ise iki ülke arasındaki sınır kapılarında tek polis kontrolü olmasını sağlayacak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylece sınır kapılarında kaos olmayacak, geçişlerde rahatsızlık yaşanmayacak, bir sınır kontrolü olacak ve yolcuların geçişi hızlanacak." dedi.

Mickoski, Batı Balkanlar'ın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu söyledi.