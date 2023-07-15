Kosova UÇK Gazileri Asgari Ücret Artışına Karşı Gösteri Yaptı

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) gazileri, asgari ücret artışına gazi maaşlarını dahil etmeyen Kosova hükümetine karşı gösteri yaptı.

Başkent Priştine'deki Başbakanlık binası karşısında düzenlenen gösteride, yüzlerce katılımcı, UÇK sloganları attı ve hükümet aleyhinde pankartlar taşıdı.

Kosova Savaşı sırasında kaybolanların ailelerini temsil eden Bayram Çerkini, gösteride yaptığı konuşmada, gazileri maaş yasasına dahil etmediği için hükümeti eleştirdi ve gösterilerin artarak devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazi ve gazi derneklerinin perişan durumda olduğunu belirten Çerkini, "İki buçuk yıl önce yalan söylediklerinize (artık) yalan söyleyemezsiniz sayın başbakan, onlar da Albin Kurti'nin kim olduğunu anladı." ifadesini kullandı.

Eski UÇK askeri Avni Ajeti ise Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye asgari ücret yasasını onaylamama çağrısında bulunurken, "Bugün burada, kan ve fedakarlıkla özgürleştirdiğimiz bağımsız Kosova hükümetinin önündeyiz. UÇK gazileri, kuzeyde bizi öldüren ve polislerimizi döven Sırp caniler hakkında hala sorguya çekiliyor. Bu bizi şaşırtmadı, düşmanın sürpriz saldırılarını da karşı taarruza çevirdik, bu yüzden hainlik sınırlarına varan bu ahlaksız muameleye ifade özgürlüğü ile karşılık vermek için buradayız." dedi.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri olaysız sona erdi. Gösteriye muhalefet partilerinden birkaç milletvekilinin de katıldığı gözlendi.

Kosova Meclisi, 13 Temmuz'da ülkede asgari ücretin brüt 264 avro olmasını onayladı. UÇK gazileri, 170 avro olan gazi maaşlarının, asgari ücrete sabitlenmesini talep ediyor.

???????