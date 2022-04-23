'Kosova Türkleri Milli Bayramı' dolayısıyla Prizren'de iftar verildi

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Kosovalı Türklerin en önemli milli bayramı olan bu günde, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emiliya Recepi, Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, Kosova'daki Türk toplumunun Kosova'nın devletleşme sürecinde gösterdiği önemli desteklere işaret etti.

Kosova nüfus dağılımındaki renkliliğin, ülkenin sosyal ve kültürel hayatındaki zenginliğini oluşturduğunu belirten Osmani, şunları söyledi:

"Türk toplumu, Kosova'nın ve Kosova halklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kosova'yı tamamlayan bütündür. Kosova Cumhurbaşkanı olarak bugün sizlerle daha doğrusu bizlerle Kosova Türklerinin gününü kutladığımız bugünde burada olmaktan onur duyuyorum. Kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle."

Bakan Damka, Türk toplumunun Kosova kurumlarında en üst düzey şekilde temsil edildiğini dile getirdi.

Gelecek dönemde Kosova'da düzenlenecek nüfus sayımının Türk toplumu açısından önemine değinen Damka, "Toplum olarak vereceğimiz en önemli sınav, nüfus sayımı olacaktır. Değerlerimize sahip çıkmak geleceğimize umutla bakabilmek adına yapacağımız tüm çalışmalarda hepimize ciddi sorumluluklar düşüyor. Unutmayalım; Balkanlardaki Türk toplumları, ülkesiyle uyum içinde, kucaklayıcı ve yapısal çizgiden asla çıkmamıştır. Bunu ülkemizde yeniden ispat etmek bizim elimizde olacaktır." diye konuştu.

"Hedeflerimize hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

Bakan Yardımcısı Kıran da sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tebrik ve selamlarını ileterek başladı.

Kosova'daki Türk toplumunun geçmişe nazaran çok daha güçlü bir konumda olduğuna dikkati çeken Kıran, "Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın dört bir tarafındaki insani dış politikamızla, küresel adalet ekseninde gösterdiğimiz siyasetle, küresel meselelerin çözümünde gösterdiğimiz dirayetle hamdolsun çok daha iyi ve güçlü bir noktadayız. Bu güç, görüyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun oradaki Türk toplumu için de çok büyük bir güç kaynağı." diye konuştu.

Kıran, Kosova Türklerinin mutluluk ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkanlar, bizim için hiçbir zaman sıradan bir coğrafya olmadı. Kosova'daki Türk toplumunun, Balkanlardaki soydaşlarımızın tırnağına zarar gelse orada bizim de yüreğimiz sızladı. Aynı şekilde Kosova ve Balkanlardaki Türk toplumunun mutluluğu ve refahı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir şehrinde bizleri de aynı şekilde mutlu etti, heyecanlandırdı. O yüzden bu ortak duygu ve gönül birlikteliği ekseninde hedeflerimize hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

İftarın ardından program, ünlü Prizrenli sanatçı Aluş Nuş'un seslendirdiği Rumeli ezgileriyle tamamlandı.

İftar programından önce Cumhurbaşkanı Osmani ve Bakan Yardımcısı Kıran'ın katılımlarıyla Orkide Kadınlar Derneğince Prizren Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Boncuklara Can Katan Hüneri Eller" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.