Kosova-Sırbistan ilişkileri Kosova Meclisinde tartışıldı

Kosova Meclisindeki oturumda, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan "Fransız-Alman Planı" konusunda iki ülke liderleri arasında Brüksel'de yapılan son toplantı görüşüldü.

Kosova Meclisindeki oturumda, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan "Fransız-Alman Planı" konusunda iki ülke liderleri arasında Brüksel'de yapılan son toplantı görüşüldü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın anlaşmayı reddederek, "uluslararası bağlayıcılığı bulunan bir anlaşma" şeklini vermek istemediğini gösterdiğini söyledi.

Anlaşmanın uygulanma planı ile ilgili müzakerelereye devam edilmesi gerektiğini belirten Kurti, "Anlaşma, eşitlik, toprak bütünlüğüne saygı, bağımsızlık ve uluslararası örgütlere üyeliğin önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra diplomatik misyon değişimi, devlet sembolleri, pasaportlarından (tanınmasından) bahsediyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi yönünde önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Kurti, Kosova Anayasası'na aykırı bir şeyi asla kabul etmeyeceğini vurgularken, anlaşmanın Sırp Belediyeler Birliği ve Kosova'daki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin statüsü ve özel haklarına ilişkin müzakereleri de öngördüğünü doğruladı.

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi de AB planının imzalanmasına sayılı günler kaldığını ve anlaşmanın Kosova'nın statüsünü kapsamamasının sorun teşkil ettiğini vurgulayarak, "Maalesef statümüzün tanınmaması Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğimizi imkansız hale getirdi. BM üyesi olsaydık da Sırbistan bizi 1000 yıl daha tanımasaydı. Maalesef eşit değiliz." dedi.

Bir diğer muhalefet partisi Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku ise Başbakan Kurti'nin anlaşma planının bir bölümünü halktan sakladığını söyledi.

Başbakan Kurti'nin başka bir görüşmeye katılmak için meclis binasından ayrılması nedeniyle yaklaşık 2 saatlik tartışmanın ardından oturuma ara verildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik AB'nin önerilerini görüşmek üzere 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde bir araya gelecek.

AB arabuluculuğunda 27 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelen liderler, uygulama yol haritası belirleme konusunda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle prensipte kabul ettikleri anlaşmayı imzalamadı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.???