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Kosova Savunma Bakanı Maqedonci'den "Bayraktar TB2" paylaşımı Açıklaması

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Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili, "Envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Maqedonci, FSK'nin ülkenin güneybatısında, Yakova şehrindeki askeri havaalanında konuşlu insansız hava sistemleri birimine FSK Komutanı Bashkim Jashari ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Maqedonci, FSK'nin Bayraktar TB2 SİHA'larla yürüttüğü operasyonları yakından gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzun iyi eğitimli ve özverili subay ve askerleri ile silah sistemleri envanterimizde bulunan Bayraktar SİHA'lar ile Kosova, mevcut, potansiyel tehdit ve tehlikeler karşısında daha güçlü ve güvende hissediyor. FSK'yi modern ve gelişmiş silah sistemleriyle donatmaya, Kosova'nın savunması ve güvenliğine, ülke ve bölgede barışın korunmasına hizmete devam edeceğiz."

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkedeki sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetlerle acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların geçen yıl ülkeye ulaştığı bildirilmişti. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

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