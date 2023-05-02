Kosova Savaşı sırasında tecavüzle suçlanan Sırp asker gıyabında yargılanacak

Kosova Cumhuriyeti Özel Savcılığı, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında, Sırp askeri yedek kuvvetlerinin üyesi D.R. hakkında bir kadına tecavüzde bulunduğu şüphesiyle hazırladığı iddianameyi gıyabında yargılanması için Priştine Mahkemesine sundu.

Kosova Cumhuriyeti Özel Savcılığı, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı sırasında, Sırp askeri yedek kuvvetlerinin üyesi D.R. hakkında bir kadına tecavüzde bulunduğu şüphesiyle hazırladığı iddianameyi gıyabında yargılanması için Priştine Mahkemesine sundu.

Özel Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sanık D.R. hakkında Kosova'daki savaş sırasında Sırp askeri yedek kuvvetlerinin bir üyesi olarak, Sırp ordusu, polisi ve paramiliter güçlerinin geniş ve sistematik saldırısı sırasında uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair deliller toplandı." ifadesi kullanıldı.

İddianamede sanığın Arnavut bir kadına tecavüz ederek, "vücudunda yaralar oluşmasına ve kalıcı ciddi psikolojik travma yaşamasına" neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Özel Savcılığın sanıkların bulunmasına yönelik tüm çabaların tükenmesinden dolayı yargılamanın "gıyabında" yapılmasını teklif ettiği kaydedildi.

Sanığın bu eylemlerle Yugoslavya Ceza Yasası ve Kosova Cumhuriyeti Ceza Yasası uyarınca "sivil halka karşı savaş suçu" işlediği belirtildi.

Kosova hükümeti, Şubat 2018'de Kosova Savaşı'nda cinsel taciz ve tecavüze uğrayan mağdurlar için kayıt altına alma ve doğrulama süreci başlattı. Nisana kadar 1402'si kadın, 71'i erkek olmak üzere 1473 vaka doğrulandı.

Kosova Savaşı sırasında yaklaşık 20 bin kişinin cinsel taciz ve tecavüz mağduru olduğu tahmin ediliyor.