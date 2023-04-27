Kosova Savaşı'nda kaybolan 1600'den fazla kişi Priştine'de anıldı

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) kaybolan 1600'den fazla kişi, başkent Priştine'de "27 Nisan Ulusal Kayıp Kişiler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kosova Meclisi bahçesindeki kayıp kişiler anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Başbakan Albin Kurti, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kosova Savaşı'nda kaybolmuş kişilerin aileleri katıldı.

Başbakan Kurti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan'daki beş toplu mezardan şimdiye kadar yaklaşık 950 cesedin çıkarıldığını ancak 1600'den fazla kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Suçlu, infazcı ve faillerin parmaklıklar arkasında olması gerektiğini dile getiren Kurti, "Sadece kayıp kişiler ve ailelerini değil, tüm toplumumuzu ilgilendiren kayıp kişiler konusunun 2 Mayıs'ta (Kosova ile Sırbistan liderleri arasında) yapılacak toplantıda ivedilikle ele alınmasını bekliyorum. Kayıp kişiler, kaygının üzüntüden ve öfkenin yas tutmaktan daha büyük olduğu özel bir durum. Bu nedenle 18 Mart'ta Ohri'de söylediğimiz gibi, 2 Mayıs'ta Avrupalı ??arabulucuların bu konuyu acilen ele almalarını bekliyorum." diye konuştu.

Konjufca da Sırp soykırımının en korkunç suçlarından birinin binlerce Arnavut vatandaşının kaçırılması ve vahşice ortadan kaybolması olduğunu kaydederek "1600'den fazla insan hala kayıp, nerede olduklarını bilmediğimiz için değil, tam olarak biliyoruz. Kaçırılan ve zorla kaybedilenlerden kimin sorumlu olduğunu da biliyoruz: Sırbistan devleti. Bulunanların çoğunun Sırbistan tarafından inşa edilen kurumlarda bulunmuş olması, Sırbistan'ın onların tam olarak nerede olduklarını bildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kosova Savaşı sırasında kaybolan insanların ailelerini temsil eden Bayram Çerkini, savaşta kaybolanların akıbetini netleştirmek için kurumların yeterince çaba göstermediğini vurgulayarak "Kayıp kişiler konusu her yerde birincil öncelikte olmalı çünkü biz insan arıyoruz, çocuk arıyoruz. 132 çocuk hala kayıp. Şimdi o anneler, beşikler boş. Kosova Cumhuriyeti'nde uyuyamayan çok anne var, eşim de uyumuyor, gece oğlum geldi diye bağırıyor, yat diyorum çünkü o gelmedi, o da Allah aşkına merdivenleri duyuyorum diyor. Bütün annelerde bu acı var." dedi.

Öte yandan, Kosova İnsan Hakları Gençlik Girişimi de sembolik bir eylem gerçekleştirerek kayıp kişiler anıtına Arnavutça, Boşnakça, Türkçe, Rumence ve İngilizce bilgilendirme tabelası yerleştirdi.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybetmiş ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut, 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.