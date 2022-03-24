Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosovalılarla buluştu - Haberler

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Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosovalılarla buluştu

AA - Halil Şahin - Güncel
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Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'de Kosovalılarla buluştu

Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'deki Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği'ni ziyaret etti.

İZMİR (AA) - Kosova Sağlık Bakanı Rifat Latifi, İzmir'deki Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği'ni ziyaret etti.

Rifat Latifi, ziyarette, İzmir'e Kosova'dan gelenlerin benliğini kaybetmediğini ve çocuklara da kültürlerini aktardıklarını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bunun örnek alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Latifi, Kosova'ya desteklerin sürmesini istedi.

Latifi, kendisinin ABD'den ülkesine hizmet etmek için döndüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Gençlerin Kosova'ya gelip uzmanlaştıkları alanlarda bize destek vermelerini bekliyoruz. Size bir Sağlık Bakanı olarak sağlık alanı için söz veriyorum, ne yapacaksak beraber yapacağız. İlk görevimiz eğitim görmüş, uzmanlaşmış kişilerin tekrar Kosova'ya dönüp orada hizmet vermesi. Kalkınma için yardımda bulunmalarına gereksinim var. Ben bunun için çalışacağım."

Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu da Türkiye'ye, savaş öncesi, savaş zamanı ve savaş sonrası Kosovalılara verdiği destek için teşekkür etti.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de buradaki herkesin gönüldaş olduğunu ifade ederek, "Sayın Bakanın ziyaretine minnettarım. Bizim için Türk bayrağı ve Kosova bayrağı çok önemli. O bayraklar altında hep beraberiz." dedi.

AA / Halil Şahin - Güncel

Kosova, Turizm, Rumeli, İzmir, Güncel, Haberler

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