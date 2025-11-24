Kosova Radyo Televizyonu Çalışanları Maaşlarını Alamadıkları İçin Grevde

Kosova Radyo Televizyonu'nun (RTK) yaklaşık 700 çalışanı, ekim ayı maaşlarını halen alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından başlayan siyasi kriz nedeniyle Kosova Meclisi'nin komisyonları kurulamadığı için devlet radyo ve televizyonu olan RTK'nin bütçesi, Meclisin Bütçe Komisyonu tarafından onaylanamıyor.

2 aydır bütçesiz kalan RTK'nin başkent Priştine'deki binası önünde toplanan ve "Grev bizim sesimiz", "Maaş olmadan iş olmaz", "Kendi maaşımızı talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda çalışan, her gün 2 saat sürecek greve başladı.

RTK Çalışanları Sendikası Başkanı Gezim Bimbashi, gazetecilere yaptığı açıklamada, maaşları ödenmeyen çalışanların zor durumda olduğunu belirtti.

Bimbashi, yetkililerden çözüm beklediklerini belirterek, "Umut ediyor ve inanıyoruz ki bir çözüm bulunacak çünkü durum her geçen gün daha fazla çöküşe doğru gidiyor. Bu da bizim istediğimiz için değil, sözleşmeli olarak işimizi yapmamızın engellenmesi nedeniyle oluyor." diye konuştu.

Çalışanlar maaşlarını alana kadar grevi sürdüreceklerini ve gerekirse grev saatlerini uzatacaklarını bildirdi.

Yaklaşık 700 çalışanı bulunan RTK'de Kosova'nın resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçanın yanı sıra ülkede yaşayan topluluklara yönelik Türkçe, Boşnakça ve Romanca yayınlar da yapılıyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle 28 Aralık'ta erken genel seçime gidilecek.