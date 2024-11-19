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Kosova Polisi Zveçan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi

Kosova Polisi Zveçan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirdi
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Kosova polisinin Zveçan'daki aramalarında, toprağa gömülü askeri üniforma, piyade tüfeği, el bombaları ve çok sayıda mermi bulundu. Ele geçirilen silahların, geçen yılki Banjska saldırısıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan'da çok sayıda silah, mühimmat ve askeri üniforma ele geçirildiğini bildirdi.

Kosova polisince yapılan yazılı açıklamaya göre, birimlerin Zveçan'daki Kralj Petri Sokak'ta yaptıkları aramada, toprağa gömülü halde 3 plastik bidon içinde askeri üniforma, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet M75 el bombası, 300'den fazla mermi, şarjörler, kurşun geçirmez yelek ve askeri sırt çantası ele geçirildi.

Söz konusu silah ve mühimmatın, Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Kosova'nın kuzeyinde son aylarda yapılan operasyon ve aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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