Kosova Polisi, Sırp Jandarması Tarafından Kaçırılan Kosovalı Hakkında Soruşturma Başlattı

Kosova polisi, bir Kosovalı Sırp'ın ülke toprakları içinde Sırp jandarması tarafından yaralanıp Sırbistan'a kaçırıldığı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım'da Kosova'nın kuzeyinde Sırp uyruklu bir Kosova vatandaşının Sırp jandarması tarafından yaralanıp kaçırıldığına ilişkin bilgi alındı.

Polis olayın Leposaviç bölgesi yakınlarında Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırın sıfır noktası olarak adlandırılan alanda, yani Kosova toprakları içinde gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin tanıklardan elde ettiği bilgilere göre, maskeli birkaç kişi Kosova topraklarında mağduru yaralayarak kaçırdı ve daha sonra bir ambulansla Sırbistan'ın Niş kentine götürdü.

Polis ilgili kurumlar ve adli makamlarla işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli tüm adımların atıldığını ve ayrıca Kosova'nın sınır güvenliğinden sorumlu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile işbirliği yapıldığını bildirdi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.???