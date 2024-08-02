Üye Girişi
Haberler

Kosova Polis Adayları Mezuniyet Töreniyle Göreve Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova polisi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Kosova Başbakanı Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı. Kosova polisinin saflarını güçlendirerek en üst düzeyde görev yaptığını belirten Başbakan Kurti, mezun olan polis adaylarının asil bir hizmet misyonunun parçası olacağını vurguladı.

Kosova polisi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki 1 Ekim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, Kosova polisinin saflarını güçlendirerek en üst düzeyde görev yaptığını söyledi.

Kosova polisinin toplumun en iyi değerlerini tanıttığını belirten Kurti, "Kosova polisinin 25 yıllık tarihi, kapılarının herkese açık olduğunu kanıtlamıştır ve bunun sonucunda her etnik kökenden binlerce kız ve erkek çocuğu ülkemizin her kesiminde görev yapmaktadır." diye konuştu.

Bakan Sveçla da mezun olan polis adaylarının bugünden itibaren asil bir hizmet misyonunun parçası olacağını vurguladı.

Sırbistan'ın "saldırgan" tavrıyla halen Kosova topraklarını hedef aldığını ifade eden Sveçla, "Hukuk ve düzenin hakim olduğu sakin ve güvenli bir ortam, organize suçlarla ve Cumhuriyetimizi etkileyen her türlü hukuksuzlukla mücadele yönündeki ortak misyonumuz hiçbir zorluk tarafından durdurulmamalı, durdurulamaz." dedi.

Mezuniyet töreni, eğitimlerini tamamlayan 448 polis adayının diplomalarını almasıyla son buldu.

Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Kosova Misyonu, 6 Eylül 1999'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 1244 sayılı kararı uyarınca Polis Okulunu açtı ve ilk Kosova polisi adaylarını eğitmeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Kosova Güvenlik Politika Spor Güncel Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

Bakmadan Geçme

Şeref Madalyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şeref Madalyası filmi ne zaman, nerede çekildi? Şeref Madalyası filmi gerçek mi? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Hedefim Sensin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hedefim Sensin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hedefim Sensin filmi gerçek mi? Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? 3 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! 3 Ağustos terazi, kova, ikizler burcu burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! YKS tercihleri uzatıldı mı? YKS tercihleri için son gün ne zaman? VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir? Hedefim Sensin filmi nerede, hangi yıl çekildi? Hedefim Sensin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gece ve Gündüz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gece ve Gündüz filmi ne zaman, nerede çekildi? Gece ve Gündüz filmi gerçek mi? Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak? Gerçeğe Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerçeğe Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerçeğe Çağrı filmi gerçek mi? Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Instagram niye kapatıldı, neden engellendi? 2 Ağustos bugün Instagram'a neden erişim engeli getirildi?
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title