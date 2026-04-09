Haberler

Kosovalı öğretmenlerden YTB Edirne Ofisi'ne ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Türk Öğretmenler Derneği'nin talepleri doğrultusunda düzenlenen hizmet içi eğitim programı çerçevesinde Kosova'dan gelen öğretmenler Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak eğitim iş birliğini güçlendirme hedefinde bulundular.

Kosova Türk Öğretmenler Derneğinin talepleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Edirne Valiliğinin destekleriyle düzenlenen program kapsamında kente gelen öğretmenler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisini ziyaret etti.

Programın açılışında konuşan Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, Türkiye ile Kosova arasındaki eğitim iş birliğinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, YTB Edirne Ofisi çalışanı Ahmet Faruk Halaşlı tarafından kurumun bölgedeki faaliyetleri ile uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın kapanışında konuşan YTB Edirne Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk ise Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin önemine değinerek, öğrencilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kosovalı öğretmenlerin Edirne'deki programı, ikramların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

