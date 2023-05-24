Kosova'nın kuzeyindeki 3 belediyenin yeni başkanları için yemin törenleri yarın düzenlenecek

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri kazanan belediye başkanları için yemin törenlerinin yarın düzenleneceğini bildirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri kazanan belediye başkanları için yemin törenlerinin yarın düzenleneceğini bildirdi.

Başbakan Kurti, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, yarın düzenlenecek yemin törenlerinin kamu binalarında gerçekleştirileceğini belirtti ancak yerlerine ilişkin bilgi vermedi.

"Belgrad'ın gözdağı, linç, baskı ve şantajları" nedeniyle bu seçimlere Sırp vatandaşlarının katılımının düşük kaldığını söyleyen Kurti, "Belgrad'ın özellikle ülkenin kuzeyindeki 4 belediyemizde yerel Sırplara karşı bu tür tehdit kampanyaları sık ve süreklidir. Ancak bir şeyin sık sık ve sürekli olması, onun normal ve kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez." dedi.

Kurti, kuzeyde yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden yoksun bırakılmasının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçtiğine dikkati çekerek, eylemlerinin, devlet kurumlarının ve belediyelerin demokratik işleyişine ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar için kamu hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Kuzey Mitrovica'da olağanüstü yerel seçimlerde en çok oyu alarak belediye başkanı seçilen Erden Atiq, geçen hafta geniş güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başlamıştı.

Seçimleri boykot eden Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesinin Genel Başkan Yardımcısı Igor Simiç, Atiq'in yemin töreninin ardından Kuzey Mitrovica'da olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek Kosovalı Sırpların barışa bağlı olduğunu ancak 1 Haziran'a kadar temel haklarının ihlali durdurulmazsa Sırp halkının kararlı bir tepki göstereceğini dile getirmişti.

Bu arada, Atiq'in yemin töreninden önce Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) de bir açıklama yayınlayarak Kosova'nın kuzeyindeki olağanüstü yerel seçimlerle ilgili endişe duyulduğunu belirtmişti.

Quint'in açıklamasında, Kosova'nın kuzeyinde düzenlenen seçimlerin Sırp Listesinin boykotu nedeniyle uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm sunmayacağına işaret edilerek, "Tüm aktörleri, bu belediyelerde sürdürülebilir katılımcı temsili demokrasi sağlayan bir çözüm için yerel topluluklar da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflar arasında acilen birlikte çalışmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı. Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) yayımladığı sonuçlara göre, Kuzey Mitrovica ve Leposaviç belediyelerini Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketi kazanırken, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerini Kosova Demokratik Partisi almıştı.

KQZ olağanüstü yerel seçimlerde bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.