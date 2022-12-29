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Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından yerleştirilen barikatlar henüz kaldırılmadı

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Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından yerleştirilen barikatlar henüz kaldırılmadı

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan şehrine bağlı Rudare köyünde Sırplar tarafından yerleştirilen barikatlar, açıklamalara rağmen henüz kaldırılmadı.

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan şehrine bağlı Rudare köyünde Sırplar tarafından yerleştirilen barikatlar, açıklamalara rağmen henüz kaldırılmadı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların kaldırılması yönünde dün çağrı yapmıştı. Eski Sırp polis memuru Pantiç'in tutukluluk kararı ev hapsine dönüştürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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