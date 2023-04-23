Kosova'nın kuzeyinde olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

KUZEY Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyedeki olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Bölge halkının saat 07.00 (TSİ 08.00) itibarıyla sandık başına gittiği olağanüstü yerel seçimlerde Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da belediye başkanı olabilmek için toplam 11 aday ve Zveçan ile Leposaviç belediye meclis üyesi olabilmek için 60 aday yarışıyor.

Kosovalı Sırp toplumundan ise sadece Zveçan belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Sladjana Pantovic yer alıyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), olağanüstü yerel seçimler için oy kullanma merkezi sayısının 44'ten 19'a düşürülmesine karar vermişti. Bu merkezlerden 13'ü alternatif olup güvenli bölgelerdeki konteynerlerde kuruldu.

KQZ'nin paylaştığı verilere göre, kayıtlı 44 bin 95 seçmen, seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.

Olağanüstü yerel seçimleri, yerli ve uluslararası 170'ten fazla medya kuruluşu takip ediyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.

Sırp Listesi, yerel seçimlere katılmıyor

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimlere katılmıyor ve Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki halkı olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanmaya davet ederek tehditlere rağmen seçimlere katılımın bölge sakinlerinin çıkarına olduğunu söylemişti.

Kosova'nın kuzeyinde olağanüstü yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.

Son günlerde bu bölgede, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarını, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalarıyla değiştiren ondan fazla kişinin araçları kundaklanmıştı.

Bölgede, bir Sırp vatandaşı da silahla yaralanmış, olayla ilgili 4 Kosova polisi memurunun açığa alındığı duyurulmuştu.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.