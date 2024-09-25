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Kosova'nın Banjska Saldırısı Davasında Yargılama Başladı

Kosova'nın Banjska Saldırısı Davasında Yargılama Başladı
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Kosova'nın kuzeyindeki Banjska köyünde geçen yıl düzenlenen saldırıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Davada tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Saldırı sonucunda bir polis hayatını kaybetmişti.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısıyla ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

Başkent Priştine'deki Temel Mahkeme'de görülmeye başlanan davada, tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi.

Salonda, tarafların avukatları, mağdur tarafı temsilen saldırı sırasında görev yapan Kosova polisi memurları ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Banjska davasının hakimi Arben Hoti, tutuklu yargılanmayan 42 sanıkla ilgili ise sürecin gıyaplarında devam edip etmemesiyle ilgili kararın Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesini talep etti.

Duruşma, sanık avukatlarının talebiyle iddianamenin daha detaylı incelenebilmesi için 9 Ekim'e ertelendi.

Tutuklu yargılanan Kosovalı Sırplar Tolic, Spasojevic ve Maksimovic, 24 Eylül 2023'te Kosova polisince olay yerinde yakalanmıştı.

Öte yandan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan'ın da saldırıyla ilgili kendi adalet kurumlarında adli süreç yürütmesi bekleniyor.

Banjska saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül 2023 sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ve 3 saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Interpol, Aralık 2023'te Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Kosova Özel Savcılığı, 11 Eylül'de Banjska saldırısıyla ilgili anayasal ve yasal düzeni ihlal etme, terör faaliyetleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarından 45 şüpheli hakkında iddianame hazırladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

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