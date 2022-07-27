Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Vrenezi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Vrenezi, deftere, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eserleri ve mirası tüm dünya için bir ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü arifesinde Kosova Cumhuriyeti'ni Ankara'da temsil etmekten büyük onur duyarım." yazdı. Vrenezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı. Güncel AA / Mehmet Şah Yılmaz Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir Kosova Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.