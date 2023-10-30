Kosova Meclisindeki kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

Priştine Başsavcılığı, Kosova Meclisinde 13 Temmuz'da iktidar ile muhalefet temsilcileri arasında yaşanan kavgayla ilgili iddianame hazırlandığını bildirdi.

Priştine Başsavcılığı, Kosova Meclisinde 13 Temmuz'da iktidar ile muhalefet temsilcileri arasında yaşanan kavgayla ilgili iddianame hazırlandığını bildirdi.

İddianamede, Mecliste yaşanan kavgaya karışan Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekilleri Mergim Lushtaku ve Hajdar Beqa'nın "saldırı" suçundan, PDK Milletvekili Bekim Haxhiu'nun "basit yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianameye göre, savcı, mahkemeye sanıkların kendilerine isnat edilen suç niteliğindeki eylemlerden ötürü suçlu ilan edilmesini ve kanuna göre cezalandırılmasını teklif etti.

İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki kavga

Kosova Meclisinde 13 Temmuz'da yaşanan kavga, Başbakan Albin Kurti'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana gelmişti.

PDK Milletvekili Lushtaku, Kosova Meclisinde konuşan Başbakan Kurti'ye yaklaşarak su dolu pet şişe fırlatmış, Başbakan Yardımcısı Bislimi aynı şekilde karşılık vermişti.

İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti'yi korumak için toplanmış, bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı.