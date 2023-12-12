Kosova Kurtuluş Ordusu Eski Komutanı Haxhi Shala Gözaltına Alındı

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından ve eski milletvekili Haxhi Shala, "adaleti engellediği" şüphesiyle gözaltına alınarak Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı'na transfer edildi.

Shala'nın avukatı Cevdet Smakiçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin gözaltına alınarak Lahey'e götürüldüğünü doğruladı.

Smakiçi, "Shala'nın adaletin işleyişini engellediğinden ve tanıkları engellediğinden şüpheleniliyor." dedi.

Eski UÇK komutanlarından ve eski milletvekili Shala'nın, Malişeva belediyesindeki Banje köyünde bulunan evinde dün sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirten Smakiçi, müvekkilinin buradan sorgu için Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) başkent Priştine yakınlarındaki merkezine götürüldüğünü, oradan da bugün Lahey'e transfer edildiğini ifade etti.

Mahkemeden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK Komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.