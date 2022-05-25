Kosova Kalkınma Bakanlığı heyetinden Trakya Üniversitesine ziyaret - Haberler

Kosova Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kosova Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Besim Kameraj, Danışman Ergin Bunjaku, Bölgesel Kalkınma Müdürü Ylber Çitaku ve beraberindeki heyet, Türkiye temasları kapsamında geldiği Edirne'de Rektör Tabakoğlu'yla görüştü.

Ziyarette, iş birliği projeleri ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, Kosova ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesinin Kosova'yı içselleştirmiş bir üniversite olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Kosova'dan gelen öğrencilerimize, hastalarımıza kapımız sonuna kadar açık, elimizde her ne imkan varsa paylaşmaya hazırız. Kosova Priştine Üniversitesi ile 2+2 Uluslararası Lisans Programı iş birliği anlaşmamız var. Kosova üniversiteleri ile yakın iş birliklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu aktaran Tabakoğlu, ilişkilerin gelişmesi için yapılacak her çalışmaya üniversite olarak destek verdiklerini kaydetti.

Kosova Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Besim Kameraj ise Türkiye'de kalkınma ajanslarının model yapısını ve faaliyetlerini yakından görmek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirtti.

Ziyarete Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de katıldı.

Kosova heyeti, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.