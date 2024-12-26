Kosova Güvenlik Kuvvetlerine MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Güvenlik Kuvvetleri'ne MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, "MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli personele, 'MK-19 Otomatik Bombaatar Eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel