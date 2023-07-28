Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Askerlerine Piyade Silahları Eğitimi Verildi

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, FSK askerlerine 3 haftalık 'Piyade Silahlarının Kullanımı ve Bakımı' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında askerler, farklı kalibrelerde çeşitli hafif ve ağır topçu silahları ile el bombalarının kullanımı ve bakımı konusunda bilgi sahibi oldu. Eğitimde, silah kullanma ve atış becerileri de sergilendi.