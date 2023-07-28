Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Askerlerine Piyade Silahları Eğitimi Verildi
Güncel Haberler
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından, FSK askerlerine 3 haftalık 'Piyade Silahlarının Kullanımı ve Bakımı' eğitimi verildi. Eğitim kapsamında askerler, farklı kalibrelerde çeşitli hafif ve ağır topçu silahları ile el bombalarının kullanımı ve bakımı konusunda bilgi sahibi oldu. Eğitimde, silah kullanma ve atış becerileri de sergilendi.
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine yönelik 3 haftalık "Piyade Silahlarının Kullanımı ve Bakımı" eğitimi gerçekleştirildi.
FSK tarafından basınla paylaşılan bildiride, FSK ile Türk Ordusu arasındaki işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, askerlerin, farklı kalibrelerde çeşitli hafif ve ağır topçu silahlarının yanı sıra el bombalarının kullanımı ve bakımı hakkında bilgi sahibi olduğu belirtildi.
Bildiride, "Eğitimin uygulanması sırasında katılımcılar, teorik hazırlıkların yanı sıra eğitimde öğrendikleri her türlü silah kullanma ve belirli hedeflere atış yapma becerisini de sergilediler." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca bildiride, eğitmenlerin gösterdiği özveriyle FSK askerlerinin piyade silahlarının güvenli kullanımı konusunda yüksek düzeyde profesyonellik ve beceri kazanmasının sağlandığı ifade edildi.