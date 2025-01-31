Kosova, Gazze'ye 500 Bin Avro İnsani Yardım Kararı Aldı

Kosova hükümeti, Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı aldı.

Kosova hükümetinin kabine toplantısında Gazze'ye insani yardımda kullanılmak üzere bütçe tahsis edilmesi oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kurti, Gazze'deki şiddetli çatışmaların Filistin halkına büyük kayıplar ve acılar yaşattığını belirterek, "Kosova Cumhuriyeti, Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla 500 bin avro kaynak ayıracak. Bunun, geçici ateşkesin, adil ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışın sağlanması için kullanılmasını umuyor ve talep ediyoruz." dedi.

Filistin halkının, sevdiklerini kaybetmenin yanı sıra vatanlarına döndüklerinde ev, mahalle ve şehirlerini yıkılmış halde bulduklarına dikkati çeken Kurti, ülkelerini ayakta tutabilmek ve yeniden inşa edebilmek için diğer ülkelerin yardımına ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı.

Gazze'ye yardıma ilişkin öneri, kabine üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.