Kosova'da enerji kurumu çalışanları maaş artışı talebiyle gösteri yaptı

Kosova Enerji Kurumu (KEK) çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışları talebiyle genel merkez önünde protesto düzenledi. Sendika başkanı, işçilerin maaşlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kosova Enerji Kurumu (KEK) personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle şirketin başkent Priştine'deki genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

"Zam", "İşçiler iş yerinde tehlike altında ancak risk primi ödenmiyor", "Bizi sessizce yoksullaştıramazsınız", "Yönetim iş kanununu uygula, vardiyalı çalışanların hafta sonu mesailerini öde" yazılı pankartlar açan ve baret takıp madenci üniforması giyen yüzlerce işçi, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.???????

KEK sendikasının başkanı Nexhat Llumnica, burada yaptığı konuşmada, Kurumun ülkedeki ekonomik kalkınmanın temel faktörlerinden biri olduğunu, bu nedenle ortalama 750 avro olan işçi maaşlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Zam taleplerinin eskiye dayandığını dile getiren Llumnica, "Kamu sektöründe temmuz ayında maaşlarda artış gördük ancak KEK işçileri için böyle bir artış olmadı. 'Bu sefer yapamıyoruz, size bir ikramiye vereceğiz' dediler, kabul ettik. Yıl sonunda zammın yapılacağı konusunda mutabık kaldık. Yıl sonunda ise hiçbir şey olmuyor." diye konuştu.

KEK çalışanları aylardır çalışma koşullarının iyileştirilmesi, maaş artışı ve 13'ncü maaşın verilmesini talep ediyor.

Kosova devlet şirketi KEK, ülkede tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 90'ını, işlettiği kömür santrallerinde üretiyor. KEK, aynı zamanda santrallerde kullanılan kömürlerin madenlerden çıkarılmasını sağlıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
