Kosova Dışişleri Bakanına göre 'bölgede ikinci bir Sırp Cumhuriyeti'ne gerek yok'

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kosova Cumhuriyeti'nde, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti örneğindeki gibi bir oluşumla "devletin işleyişinin bloke edilmesinin" söz konusu olamayacağını söyledi.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kosova Cumhuriyeti'nde, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti örneğindeki gibi bir oluşumla "devletin işleyişinin bloke edilmesinin" söz konusu olamayacağını söyledi.

Bakan Gervalla-Schwarz, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile başkent Priştine'de Dışişleri Bakanlığında görüştü.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Gervalla-Schwarz, Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat imkanı, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne başvuru süreci ve her uluslararası forumda Kosova'ya verdiği destekten ötürü Hırvatistan'a teşekkür etti.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde "Sırp Belediyeler Birliği" kurulabilmesi için uyulması gereken şartlara da değinen Gervalla, " Kosova'da; ülkenin egemenliğini, ikinci olarak ülkenin anayasasını, üçüncü olarak da Kosova'nın işlevselliğini, işleyişini ihlal eden hiçbir oluşum, hiçbir birlik türü, hiçbir mekanizma uygulanamaz. Bu üç unsur, bir devletin işleyişinin temelidir. Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti üzerinden gördüğümüz 'devletin işleyişinin tamamen bloke edilmesi', Kosova Cumhuriyeti'nde olmayacak. Bu bölgede bir Sırp Cumhuriyeti yeter, ikincisine gerek yok, bir tane bile çok fazla." ifadelerini kullandı.

Hırvat Bakan Radman da Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogda ilerlemenin iyi komşuluk ilişkileri için önemli olduğu konusunda Bakan Gervalla ile hemfikir olduğunu belirtti.

Hırvatistan'ın taraflar arasında ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak her türlü anlaşmayı desteklediğini ifade eden Radman, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu tartışırken Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik ilerlemenin bölgesel istikrar için çok önemli olduğu konusunda mutabık kaldık ve bu yönde gelişmeler bekliyoruz. Her durumda Kosova istikrarlı, bağımsız ve egemen bir ülke olarak kalmalıdır." diye konuştu.

Radman ayrıca Kosova ve Sırbistan arasında Brüksel'de imzalanan ve Kosova Savaşı'nda kaybolmuş 1621 kişinin durumunun netleştirilmesine ilişkin ortak çabaları öngören "Kayıp Şahıslar Bildirisi"nin, 20 yılı aşkın süredir çözülmemiş davaların çözümünde ilerlemeye yol açacağını umduğunu dile getirdi.

Hırvat bakan, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Hırvat askerlerle bir araya gelecek.