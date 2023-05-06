Kosova'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemine başlandı.

Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemine başlandı.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Büyükelçiliğin önünde sıraya girdi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da oy kullanma işleminin 6 ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Yurt dışı seçmen kaydı olan tüm Türk vatandaşlarının oy kullanabileceğini kaydeden Angılı, "Ben Priştine'de, tüm Kosova'da yoğun bir ilgi olacağını düşünüyorum. Bu sene 151 temsilciliğimizde, 73 ülkede oy kullanmak mümkün, bunların sayısını da 2018'e göre artırdık. İnşallah tüm milletimiz, ülkemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Angılı, oyların Kosova'dan güvenli şekilde Türk Hava Yolları ile İstanbul'a götürüleceğini ve hakkı olan siyasi parti temsilcilerinin de bu sürece eşlik edebileceklerini söyledi.

Kosova'da yaşayan Türk vatandaşlarından Zeki Korkut da "Seçimimizi yapacağız, bir demokratik hakkımız için buradayız. Teşekkür ediyoruz, inşallah iyi olur." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kosova'da kayıtlı 2 bin 192 seçmen başta olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, ülkedeki Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğunda oy kullanabilecek.

Kosova'da oy verme işlemi 7 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de sona erecek.