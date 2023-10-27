Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Angılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılı mesajını okudu.

Kosova'daki Türk toplumunun ülkenin imarı ve kalkınmasına katkıda bulunmasından mutluluk duyduğunu belirten Angılı, "Modern Türkiye Cumhuriyeti basit fikirler üzerine kuruludur. Mustafa Kemal Atatürk bu düşüncesini şöyle açıklamıştır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu sözler TBMM'nin duvarında yazılıdır. Her milletin kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Angılı ayrıca Kosova'nın Balkanlar'ın en demokratik ve çok etnikli toplumlarından birine sahip olduğunu işaret etti.

Başbakan Kurti de Türkiye'nin 100 yıllık yolculuğunun, liderliğinde Türk demokrasisinin temellerinin atıldığı Atatürk'ün vizyonu olduğunu dile getirdi.

Kosova'daki Türk toplumu ile Türkiye'deki Arnavut toplumunun iki devletin birçok alanda yakın işbirliği içinde olmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Kurti, "Sırbistan'dan gelen tehditlerle ülkemizin güvenliğinin tehlikeye girdiği bir dönemde Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimiz daha da önem kazandı. Özellikle Kosova ordusuna Bayraktar insansız hava aracı sağladığı için Türkiye'ye müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.