Kosova'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 200'e yakın çocuk sünnet edildi.

Eyüp Sultan Vakfı tarafından Priştine Gerçek Derneği binasında düzenlenen şölene, Türkiye'den gelen davetlilerin yanı sıra çocukların aileleri ve misafirler katıldı.

Eyüp Sultan Vakfı Koordinatörü İskender Yanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak 16 yıldır çeşitli etkinliklerle Kosova halkının yanında olduklarını söyledi.

Sünnet şölenini 3 yıldır düzenlendiklerini ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını aktaran Yanova, "İnşallah ülkelerine, ailelerine hayırlı birer evlat olurlar. Biz Kosovalıları seviyoruz, biz Kosovalıyız. Ben aslen Priştineliyim ama Allah nasip etti, 60 yıl sonra ülkemde bu tür hizmetleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Yanova, sünnet şölenine destek veren şirketlere de teşekkür etti.

Törende ayrıca mevlidi şerif okutulurken, Kosova'nın çeşitli bölgelerinden 200'e yakın çocuğa çeşitli hediyelerle sünnet kıyafetleri de verildi.