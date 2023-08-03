Kosova'da polis mevcudiyeti azaltılıyor

Kosova polisi, ülkenin kuzeyindeki belediye binaları ve çevresindeki polis mevcudiyetini yüzde 25 daha azaltacağını duyurdu. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararla, bölgedeki güvenlik durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kosova polisi, yarından itibaren ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyedeki belediye binaları ve çevresindeki polis mevcudiyetinin yüzde 25 daha azaltılacağını bildirdi.

Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) ile bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere çalışma toplantısı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, Kosova polisi, EULEX ve KFOR'un ortak değerlendirmesine göre bölgedeki güvenlik durumunun iyi olmasından dolayı yarından itibaren belediye binaları ve çevresinde polis mevcudiyetinin yüzde 25 daha azaltılmasına başlanacağı ifade edildi.

Toplantıların düzenli olarak süreceği ve bölgedeki güvenlik durumuna göre gerekli eylemlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kosova hükümeti, 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki gerilimi azaltma konusunda AB ile mutabakata vardığını duyurmuş, 13 Temmuz'da belediye binaları ve çevresindeki polis mevcudiyetini yüzde 25 azaltmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, geçen hafta ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede erken yerel seçim düzenlemeye hazırlandıklarını ancak bölgede gerilim düşürülmeden erken yerel seçimlerin düzenlenemeyeceğine dikkati çekmişti.

Kosova, iki Sırbistan vatandaşını sınır dışı etti

Öte yandan, Kosova, 29 Mayıs'ta 30 KFOR askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan kuzeydeki "şiddet içeren protestolara katıldıkları" gerekçesiyle iki Sırbistan vatandaşını sınır dışı etti.

Sırbistan vatandaşları Sinisa Jevtic ve Ivan Sekulic, mayıs ayı sonunda iki ülke arasındaki Jarinje sınır geçidinde "şiddet içeren protestolara katılmak" ve "izinsiz silah bulundurmak" suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

Başkent Priştine'deki Temel Mahkemede bugün tamamlanan dava sonucunda, Jevtic ve Sekulic, suçlu bulunarak para cezasına çevrilecek 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Sırbistan vatandaşlarına ayrıca Kosova'dan sınır dışı edilme ve 3 yıl süreyle ülkeye giriş yasağı getirildi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.