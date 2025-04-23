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Kosova'da Meclis Başkanlığı Seçimi Yine Başarısız Oldu

Kosova'da Meclis Başkanlığı Seçimi Yine Başarısız Oldu
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Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimlerin ardından meclis başkanlığı için yapılan üçüncü tur oylaması da sonuçsuz kaldı. Kendin Karar Al Hareketi, Albulena Haxhiu'yu aday gösterdi ancak gerekli 61 oyu alamayarak seçim ertelendi.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını seçmek için yapılan üçüncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı.

Kosova Meclisinin 15 Nisan'da başlayan ve 4 defa ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam edildi.

Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına bir kez daha, son olarak Adalet Bakanlığı görevini yürüten Albulena Haxhiu'yu önerdi.

Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı seçilebilmek için gereken 61 oyu alamadı.

Bunun üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 25 Nisan'a erteledi.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları oturumun ertelenmesinin ardından gazetecilere yaptıkları açıklamalarda, Vetevendosje'nin meclis başkanı için Haxhiu dışında aday önermesi durumunda, söz konusu adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini bildirdi.

Vetevendosje'nin, 19 Nisan'da da meclis başkanlığına önerdiği Haxhiu, yapılan iki tur oylamada da meclis başkanı seçilememişti.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı şöyle olmuştu:

Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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