Kosova'da, Lahey'de yargılanacak UÇK komutanlarına destek gösterisi

Kosova'nın başkenti Priştine'de Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu bulunan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile diğer 3 sanığa destek gösterisi düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu bulunan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile diğer 3 sanığa destek gösterisi düzenlendi.

Yargılanmalarına yarın Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığında başlanacak Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanları, eski Cumhurbaşkanı Thaçi, eski Meclis Başkanları Yakup Krasniçi ve Kadri Veseli ile eski Milletvekili Recep Selimi'ye destek için "Özgürlüğün bir adı var" girişiminin düzenlediği gösteride Priştine'nin ana meydanları doldu.

"Siyaset değil adalet!", "Adalet için yürüyoruz", "Tarih yeniden yazılamaz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarla UÇK liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kosova Savaşı sırasında kaybolanların ailelerini temsil eden Bayram Çerkini, gösteride yaptığı konuşmada, Lahey'deki tutukluların Kosova'nın özgürlüğünün değerini yansıttığını söyledi.

Adaletin, savaş sırasında kaybolan 1600'den fazla kişinin akıbetiyle ilgilenmesi gerektiğini belirten Çerkini, "Burada yüzleri görüyorum, Fatmir Limaj'ı, UÇK'nin birçok üyesini görüyorum, uzun süre dayanarak (adalet huzurunda) temiz çıktıkları için bahsetmeden geçemeyeceğim. Allah'ın adıyla, onlar (Thaçi ve diğerleri) da temiz çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

UÇK liderlerinin Lahey'de tutukluluğu 2020'den bu yana devam ediyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Hollanda'nın Lahey kentinde 2011'de kuruldu.

Kosova'da 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana onlarca eski UÇK mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Thaçi ve diğer 3 sanık hakkındaki ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Mahkeme Başkanı Charles Smith, mart ayında yargılamaların başlayacağını ancak iş yükünün fazlalığından dolayı yargılamanın öngörülen 5 yıldan fazla sürebileceğini ifade etmişti.