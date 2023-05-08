Kosova'da kullanılan oylar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullanılan oylar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Kosova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullanılan oylar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğunda 2 gün boyunca açılan sandıklarda toplanan oy pusulaları, mühürlenmiş paketler halinde diplomatik kuryeler eşlinde Türk Hava Yollarının (THY) TK1020 sefer sayılı uçağıyla Priştine'den İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Oy pusulalarının yollanma sürecine siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Kosova'da Yüksek Seçim Kurulunun yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 192 Türk seçmen bulunuyor.

Oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftası, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa'daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa'da oy verme işlemi yarın tamamlanacak.

Yurt dışı oylar, ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.