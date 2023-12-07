Kosova'da Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüyüş Gerçekleştirildi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, geçen hafta yaşanan kadın cinayetini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşte, kadınlara yönelik baskı ve cinayetlere karşı sanatsal performans sergilendi. Göstericiler, kadın cinayetlerine dikkat çekerek adalet talep etti.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, ülkede geçen hafta yaşanan kadın cinayetini protesto etmek için "Kadın cinayetlerini durdurun" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşu Artpolis tarafından düzenlenen yürüyüş, Başkent Priştine'nin merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda kadınlara yönelik baskı ve cinayetlere karşı "Umut Balonu" adlı sanatsal performansın sergilenmesiyle başladı.

Balonlarla hazırlanan performans sırasında katılımcılardan bazılarının ağladığı görüldü.

Daha sonra Başbakanlık binasına doğru yürüyen göstericiler, "Katiller cezaevine!", "Kadınları öldürmeyi bırakın", "Şiddeti durdurun", "Ataerkillik öldürür" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler adına konuşan Nertila Qarri-Gerguri, kadınların yaşamlarının her gün evlerde, sokakta, işte, kamusal ve özel alanlarda ihlal edildiğini söyledi.

Qarri-Gerguri, "Kurumlarımız ve toplumumuzun kadın cinayetleri ile sistematik ve çoklu şiddet olaylarını ciddiyetle ele alması için son andayız. Liridona Ademaj'ın öldürülmesi ataerkil sistemin gerçek yüzünü ortaya çıkardı." dedi.

Olay

Liridona Ademaj Murseli (30), 29 Kasım'da Priştine yakınlarındaki bir köyde ailesiyle araçla seyahat ederken gerçekleşen soygun sırasında öldürüldü.

Kosova polisi, soruşturma sonucu, cinayeti Liridona Ademaj Murseli'nin eşi Naim Murseli'nin azmettirdiği bilgisine ulaştı ve Murseli ile iki suç ortağını gözaltına aldı.

Kosova polisinin verilerine göre, bu yıl ülkede 4 kadın cinayeti işlendi ve 1700 kadın aile içi şiddet ihbarında bulundu.???????

Kosova Kadın Ağı örgütünün verilerine göre de ülkede son 13 yılda 55 kadın öldürüldü.