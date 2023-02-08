Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı

Güncel Haberler

Kosova'da hükümet binasına depremlerde hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yansıtıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki hükümet binasının dış cephesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türk bayrağı yansıtıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki hükümet binasının dış cephesine Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Türk bayrağı yansıtıldı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle ülkesinde ilan edilen ulusal yas gününde, hükümet binasının dışının, yaşamını yitirenlerin anısına kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını duyurdu.

Kurti, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Türkiye halkının ve devletinin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hükümet Kosova Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title