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Kosova'da Geleneksel Atlama Yarışı Gerçekleştirildi

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Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, Bridge Divers atlayış kulübü tarafından düzenlenen 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı. Tarihi köprüde 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten atlayış yaptı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde, 74'üncü Şivan Köprüsü Geleneksel Atlama Yarışı gerçekleştirildi.

Bridge Divers atlayış kulübü tarafından Yakova Belediyesi işbirliğinde 74'üncüsü düzenlenen atlama yarışı, yüzlerce seyirciye görsel şölen yaşattı.

18. yüzyılda inşa edilen, Birinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldıktan sonra yeniden onarılan tarihi köprüde geleneksel olarak düzenlenen atlama yarışlarında 20'den fazla Kosovalı sporcu 22 metre yükseklikten Beyaz Drin Nehri'nin sularına atladı.

Şivan Köprüsü'nden atlama geleneği, 1954'ten Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999'a kadar kesintisiz devam ederken, birkaç yıllık aranın ardından 2014'te tekrardan düzenlenmeye başlandı.

Etkinliğin yeniden uluslararası düzeye çıkarılarak ülke turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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